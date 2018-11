Drieste overvallers sluiten juwelier op en roven winkel leeg

Gisterenavond hebben vier gemaskerde mannen een overval gepleegd op een juwelierszaak in de Stormestraat in Waregem.

De overvallers, die gebrekkig Nederlands spraken, stonden de juwelier en zijn vrouw eerder op de avond op te wachten aan hun woning in de Franklin Rooseveltlaan. Toen ze aankwamen werden de vijftigers geslagen en bedreigd met een wapen.

Vastgebonden

De vrouw van 55 werd vastgebonden en ze dreigden ermee haar man neer te schieten en hun zoon iets aan te doen. De 54-jarige juwelier zelf werd onder dwang in zijn eigen wagen meegenomen naar zijn zaak. Daarna werd de auto in de Meersstraat achtergelaten. Ter plaatse grabbelde het viertal alle juwelen mee en ze sloten de juwelier op in het toilet.

Intussen wist de vrouw zich te bevrijden en kon zij de politie verwittigen, maar de daders waren al gevlucht. Volgens parketwoordvoerder Tom Janssens zijn de juwelier en zijn vrouw gewond geraakt en zijn ze bijzonder onder de indruk, daardoor konden zij nog niet verhoord worden. Hoeveel de buit precies bedraagt, is nog niet bekend.