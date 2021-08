Dries helpt Afghaanse medewerkers Moeders voor Vrede land verlaten

Dries Dehaudt uit Izegem volgt de situatie in Afghanistan van uur tot uur. Tot voor kort was hij medewerker van de vzw Moeders Voor Vrede uit Iepervrezen, die ijvert voor vrouwenrechten in Afghanistan.

De organisatie zorgt ervoor de meisjes en vrouwen onderwijs krijgen, wat voorheen onder de Taliban onmogelijk was in het land. Nu de Taliban het land weer in handen hebben, bestaat de vrees dat de plaatselijke medewerkers van ‘Moeders Voor Vrede’ op een zwarte lijst terecht zullen komen. Dries Dehaudt communiceert intussen met verscheidene medewerkers, die het land uit willen. Hij staat ook in contact met Buitenlandse Zaken om hen daar weg te kunnen halen, voor ze in het vizier lopen. "Ze zijn bang omdat de toekomst zo onzeker is. Maar ze krijgen ook van alle kanten informatie door, waardoor ze niet weten waar ze het meeste geloof moeten aan hechten. Daarom proberen wij ook van hier wat te stroomlijnen."

