Dries Corneillie is beste sommelier van België

Dries Corneille studeerde af aan Ter Groene Poorte als sommelier in 2012. Na zijn opleidingen startte hij in restaurant Hertog Jan bij Gert De Mangeleer en Joachim Boudens waar hij na een klein jaar hoofdsommelier werd. Dries werkte 6 jaar voor Hertog Jan en zorgde voor originele 'food and wine pairings'. Na Hertog Jan deed Dries ervaring op in restaurant Boury in Roeselare. Hij staat vandaag in restaurant De Jonkman in Brugge bij chef Filip Claeys en gastvrouw Sandra Meirlevede.

Best Sommelier of Belgium is een organisatie van de Belgische Sommeliersgilde en de Vereniging Vlaamse Sommeliers. De halve finale vond al plaats in oktober 2020. Door corona kon de finale pas nu doorgaan.