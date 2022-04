Drie windhonden gebeten: "Al zevende keer in 10 jaar tijd"

In Alveringem zijn drie windhonden aangevallen door een rottweiler die over zijn omheining had gesprongen. De feiten dateren van 18 maart maar de eigenaars van de windhonden doen nu pas hun verhaal, omdat ze vinden dat politie en burgemeester te weinig doen.

Tijdens de aanval werden de drie windhonden alle drie gebeten. Twee raakten zwaar gewond, een licht gewond. De man, die met de honden aan het wandelen was, bleef ongedeerd. De politie kwam ter plaatse en nam foto’s van de bijtwonden. Ingrid Mariman: “De politie vond het vooral verontrustend dat de tuin waarin de rottweiler rondloopt, grenst aan een speelplein, en enkele meter verder is er zelfs een kinderdagverblijf.”

De dag erna kregen de eigenaars van de windhonden te horen dat ze geen klacht kunnen indienen, omdat de eigenaar niet gebeten werd, en dat ze alles via de verzekering moeten regelen. “De agenten gingen wel de burgemeester op de hoogte brengen, en hem het verslag en de foto's van de verwondingen tonen.” (lees verder onder de foto)

Intussen opnieuw agressief gedrag

Intussen gingen de eigenaars weer wandelen met hun honden, en gedroeg de rottweiler zich opnieuw agressief. Hij sprong wel niet over de omheining. “Ik heb meteen de politie gebeld om te melden dat die hond weer wilde aanvallen. Ze verwezen me door naar de burgemeester. Die mailde mij intussen met de raad ‘om voorlopig niet meer langs daar te gaan met honden.’”

Ingrid Mariman: “Wij voelen ons zo machteloos omdat het niet alleen die plek is die we moeten mijden, er zijn veel plaatsen die we moeten mijden. In de 10 jaar dat we hier in Alveringem wonen, is het de zevende keer dat we aangevallen worden. Ofwel springen de honden over de omheining, ofwel lopen ze gewoon los. Omdat we op veel plaatsen een blokje om moeten lopen voor gevaarlijke honden, voelen wij ons niet meer veilig in Alveringem.”

Burgemeester: "Wel stappen ondernomen"

De burgemeester zegt dat er wel stappen ondernomen zijn. "Een extra klacht indienen hoeft niet, want er is aangifte gedaan bij de politie, zegt hij. "De eigenaar van de rottweiler heeft bovendien beloofd om de omheining te verhogen. Hij heeft er nu al stro tegen geplaatst. Hij zal de hond ook niet meer in de tuin laten lopen als hij er zelf niet bij is." De burgemeester heeft geen weet van andere aanvallen van andere honden.