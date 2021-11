Drie West-Vlamingen in cel na brutale overval

Afgelopen weekend overvielen ze een koppel vijftigers in hun woning. Ze eisten voertuigen, geld en vuurwapens.De slachtoffers werden geslagen en kregen messteken en werden vastgebonden. Ze verkeren in levensgevaar. Onder de daders bevond zich ook de neef van de vrouw van het koppel. Twee van de verdachten, een man van 35 jaar en vrouw van 33 jaar uit Kortrijk zijn in Bilzen gelokaliseerd en werden aangehouden. De man uit Harelbeke werd gearresteerd in Kortrijk en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.