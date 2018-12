Drie West-Vlaamse jeugdprojecten ontvangen subsidies

Een eerste project is ‘Wildebras’. Wildebras stimuleert kinderen en hun ouders om buiten te spelen in de ongerepte stukken van een stad. Met de subsidies (25.000 euro) zal men een onderzoek voeren naar hoe ‘wild spelen’ in een stedelijke omgeving kan in gevuld worden.

Het tweede initiatief dat geld ontvangt is 'Tienerwerking Dyade'. Zij organiseren een jeugdwerking voor tieners die omwille van een paramedische diagnose niet kunnen aansluiten bij gewone jeugdwerkingen. Daarvoor krijgen ze 34.000 euro toebedeeld.

Het laatste West-Vlaamse project dat geselecteerd werd is 'Samen-apart'. Deze vereniging zet in op het creëren van ruimere vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met autisme in de Westhoek. Samen-apart ontvangt een subsidie van 41.250 euro.

Vernieuwing stimuleren

“Kinderen en jongeren met een handicap of in maatschappelijk kwetsbare situaties hebben specifieke noden die het lokale niveau vaak niet kan lenigen. Met deze subsidie geven we nu kansen aan nieuwe of vernieuwende bovenlokale projecten voor deze doelgroepen. Het is van groot belang om elke vernieuwing in het jeugdwerk te blijven stimuleren en ondersteunen”, reageert Sven Gatz.