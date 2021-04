Drie wederopbouwhoeves voorlopig beschermd

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, ondertekent de voorlopige bescherming van drie wederopbouwhoeves in Diksmuide, Ieper en Middelkerke.

"De kasteelhoeve in Diksmuide, de Pollepelhoeve in Ieper en hoeve De Roode Poort in Middelkerke worden voorlopig beschermd als monument. Het zijn drie hoeves die heropgebouwd werden na de verwoesting van de regio tijdens WOI".

De originele hoeves dateerden meestal uit de 17e eeuw. De heropgebouwde hoeves zijn ondertussen ongeveer 100 jaar oud en zijn unieke getuigen van de kwalitatieve architectuur uit die tijd en de geschiedenis van het landbouwbedrijf.

Nu de voorlopige bescherming is opgestart, start ook het openbaar onderzoek dat voorafgaat aan de eventuele definitieve bescherming.