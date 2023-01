De feiten speelden zich af in de buurt van de Colruyt. Omstreeks 23 uur ging een Mini Cooper in vlammen op. Kort daarna vlogen ook een bestelwagen en een Mercedes in brand, op amper honderd meter van de eerste brand. Alles wijst in de richting van brandstichting.

Geen gewonden

De wagens brandden helemaal uit, maar er vielen geen gewonden. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld en de politiezone Kouter is volop bezig met het onderzoek.