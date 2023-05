Drie vierde van alle vzw's niet in orde met nieuwe administratieve wet

Het overgrote deel van de vzw's in ons land is nog niet in orde met een nieuwe administratieve wet. Die bepaalt dat elke vereniging haar grondregels moet aanpassen aan het nieuwe wetboek.

Ook kleine vzw's zoals jeugdbewegingen en sportclubs moeten dat doen. Als ze dat niet doen, kunnen de gevolgen groot zijn.

De Chiro, jouw wielertoeristenclub of de lokale fanfare. Het zijn allemaal vzw's die ooit zijn opgericht met statuten. Grondregels die het doen en laten van de leden en raad van bestuur beschrijven. Belangrijk dus, maar door een nieuwe wetgeving moeten die statuten aangepast worden, tegen volgend jaar. Ook de Kortrijkse Zwemkring moet dat nog doen. Bart Dewulf, Koninklijke Kortrijkse Zwemkring vzw: "Aan de ene kant is dat veel werk, aan de andere kant is dat heel technisch. Wij zijn niet allemaal juristen, we hebben allemaal een eigen job, we kennen er wel iets van maar de wetgeving is zodanig complex, verandert continue. Het gaat soms ook ook om termen die je moet veranderen waar je op zoek moet naar de juiste omschrijving en zo."

Deadline uit het oog verloren

Alle vzw's in ons land hebben sinds 2019 de boodschap gekregen om tegen 2024 hun statuten aan te passen. Maar bij het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's merken ze dat veel verenigingen nog niet in orde zijn. Isabel Demeyere, Vlaams Studie- en Documentatiecentrum: "De wet is in werking getreden 1 mei 2019. We informeren onze leden al sedert dan, dat ze zich moeten in orde stellen. Maar intussen is corona er geweest, de energiecrisis en vzw's hadden wel iets anders aan hun hoofd. Vandaar dat die deadline toch wat uit het oog verloren is."

Amper een kwart van alle vzw's zou nu al in orde zijn. Wie dat niet doet tegen volgend jaar riskeert, in geval van problemen, als bestuurder van een vzw persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.