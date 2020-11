Drie vermoedelijke mensensmokkelaars gearresteerd in Duitsland

'De jongste maanden gebruiken mensensmokkelaars kleine opblaasbare bootjes om transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen', zegt de politiezone Westkust.

Onderschept aan westkust

'Zo'n vorm van mensensmokkel is levensgevaarlijk. Niet zelden worden deze bootjes aangekocht in één van onze buurlanden om door België te worden vervoerd in de richting van de Franse kust. Begin mei 2020 werd een Duits voertuig door de politiezone Westkust onderschept.

In het voertuig zaten twee personen van Iraanse origine die in Duitsland wonen. In hun voertuig lagen naast een rubberboot ook zwemvesten, een buitenboordmotor, roeispanen en jerrycans met benzine.

Omdat duidelijk werd dat beide personen niet op eigen houtje handelden en kennelijk deel uitmaakten van een organisatie, werd het onderzoek door het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen voortgezet naar deze criminele organisatie, die kennelijk actief was vanuit Duitsland.

Na intensieve internationale samenwerking met de Duitse politiediensten werd de organisatie in kaart gebracht. De Brugse onderzoeksrechter vaardigde vervolgens Europese Aanhoudingsbevelen uit om de leden van de organisatie te kunnen laten arresteren.'

Uitlevering aan ons land

Op 20 oktober 2020 werd drie verdachten door de Duitse politiediensten gearresteerd. Het gaat om personen van Iraanse origine uit de regio van Dortmund en Dusseldorf. Twee van de drie verdachten werden op vrijdag 27 november 2020 aan België uitgeleverd, waarna zij werden verhoord. Zij werden vandaag door de onderzoeksrechter te Brugge aangehouden. Een derde verdachte zal in de nabije toekomst te worden uitgeleverd.

'Hard inzetten op mensensmokkel'

Manuel Manderick (team mensensmokkel parket van WVL): “Mensensmokkelaars stoppen niet aan landsgrenzen, dus dat hebben wij evenmin gedaan tijdens het onderzoek. Het was in 2020 niet de eerste keer dat bootjes werden aangevoerd vanuit Duitsland, zodat het aangewezen was verder onderzoek te verrichten naar de criminele organisatie die duidelijk vanuit Duitsland opereerde.

Het is niet zo evident voor de Duitse collega’s om in Duitsland onmiddellijk te besluiten dat het om mensensmokkel gaat wanneer daar frequent bootjes worden gekocht in boot-shops. Wij konden via ons onderzoek de bijkomende puzzelstukken aanreiken, zodat het duidelijk was dat we een aanvoerlijn naar Frankrijk konden doorknippen door op deze organisatie tussen te komen.

Als gevolg van intensieve internationale samenwerking hebben we drie leden van een smokkelorganisatie kunnen vatten. Zij werden vlot aan ons land uitgeleverd. Ze zullen zich in Brugge voor de correctionele rechtbank mogen verantwoorden. De personen die begin mei aan onze kust werden gearresteerd, werden trouwens reeds zwaar gestraft.

Wij zetten heel hard in op deze vorm van mensensmokkel, omdat deze wijze van handelen levensgevaarlijk is. Daar is ondertussen iedereen van overtuigd. Telkens wanneer noodoproepen binnenkomen is het alle hens aan dek en is het bang afwachten tot mensen op de Noordzee levend worden aangetroffen. Ook in dit dossier kregen wij informatie rond de mensensmokkel van niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen. Wij hopen met dit dossier de deur te hebben geopend bij onze Duitse collega’s om via bijkomende onderzoeken eventuele andere aanvoerlijnen vanuit Duitsland te kunnen stoppen.”