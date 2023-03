Drie verdachten ontvoeringspoging Van Quickenborne vrijgelaten

Drie verdachten in het onderzoek naar de ontvoeringspoging op minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zijn door de onderzoeksrechter in Kortrijk vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt het federaal parket aan nieuwsagentschap Belga.

Het gaat om de drie verdachten die als eersten werden opgepakt in het onderzoek. Na herverhoor zou gebleken zijn dat de drie niet rechtstreeks met de beweerde ontvoeringspoging zouden te maken hebben, maar als een soort taxi zouden gefunctioneerd hebben.

Wapens

Op zaterdag 24 september raakte bekend dat de woning van Van Quickenborne in Kortrijk door het Nationaal Crisiscentrum onder verhoogde beveiliging was geplaatst door een mogelijke dreiging. Over de precieze aard werd niet gecommuniceerd, maar er zouden plannen geweest zijn om de minister van Justitie te ontvoeren.

In een achtergelaten wagen werden een wapen, een kogelwerende vest, spanbandjes, en flessen benzine aangetroffen. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse.

Zes verdachten

In Den Haag en Leidschendam werden in de nacht van 23 op 24 september drie verdachten opgepakt. Een vierde werd een dag later in Den Haag ingerekend. Die vierde verdachte, Leonard D.S. (29), zou op donderdagavond 22 september, de wagen met de verdachte voorwerpen hebben achtergelaten, terwijl de drie andere verdachten, Abdellatif M. (49), Farzad Y. (20) en Mohammed El Y. (21), hem daar waren gaan ophalen.

De vier werden overgeleverd aan ons land. Op 15 december werd een vijfde verdachte, de 22-jarige Nederlander Lorenzo B., opgepakt in Nederland. Hij werd op 25 januari overgeleverd aan België, terwijl op 5 januari een zesde verdachte werd opgepakt.

De voorbije dagen heeft de onderzoeksrechter Abdellatif M. (49), Farzad Y. (20) en Mohammed El Y. (21) vrijgelaten. De anderen zitten nog in de cel.