Drie verdachten campingmoord Middelkerke op weg naar assisen?

De politie van Middelkerke hield eind 2017 in de Spermaliestraat een verdachte auto met drie mensen tegen. Ze ontdekten het lichaam van een Oostendenaar van 36 in de koffer. Hij had wonden in zijn hals en was op andere plaatsen zwaar verminkt. Op een camping in de buurt pakte de politie nog eens twee verdachten op.

Lijkverberging

Wat er precies in de caravan is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. Eén van de drie inde auto ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft, hij was wel aanwezig zegt hij. Hij trommelde een koppel uit Namen op voor hulp, zij zaten samen in de auto. Het koppel uit Namen wordt alleen beschuldigd van lijkverberging. Daarvoor riskeren ze twee jaar cel.

Geen nieuwe reconstructie

De derde in de auto, en de twee in de caravan moeten nu naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die hen al dan niet naar assisen doorverwijst. Hun advocaat vroeg nog om een nieuwe reconstructie, omdat die de eerste keer niet in de caravan plaatsvond, maar dat verzoek is afgewezen.

