Drie verdachten blijven in de cel na grote drugsvangst in Ruddervoorde

In de zaak van een grote drugsvangst in Ruddervoorde heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van drie verdachten met een maand verlengd. Op een vorige zitting werd een andere verdachte wel onder voorwaarden vrijgelaten.

In een onderzoek naar namaaksigaretten is de douane op maandag 19 juni binnengevallen in een loods aan de Leiteweg in Ruddervoorde, bij Oostkamp. In de loods ontdekten de speurders grote zakken met liefst 35 kilogram hasj en 3 kilogram cannabis. Ter plaatse konden ze zes verdachten arresteren.

Twee verdachten zijn intussen onder voorwaarden vrij. De onderzoeksrechter besliste om drie anderen nog zeker een maand langer in de gevangenis te houden. De vierde aangehouden verdachte komt in principe pas over een tweetal weken weer voor de raadkamer. Allemaal ontkennen ze iets te maken te hebben met de zaak.

