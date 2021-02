Politiezone Westkust heeft via een gecoördineerde actie gisteren drie straatracers gevat. Ze verliezen alledrie hun rijbewijs voor vijftien dagen.

De afgelopen dagen kwamen verschillende meldingen binnen bij PZ Westkust over mogelijke straatraces in en rond Ramskapelle (Nieuwpoort). Gisteren werd met het interventieteam en SRT-team een gecoördineerde actie op poten gezet om de jongeren te vatten.

Omstreeks 22 uur konden ze drie voertuigen betrappen tijdens een race. Ze werden gesignaleerd aan hoge snelheid langs de Ramskapellestraat. In een zone van 70 km per uur, haalden zij snelheden tot 100 km per uur.

Rijbewijs kwijt

Alle voertuigen konden geïntercepteerd worden. Een bestuurder en een passagier van beide 22 jaar, plus een andere bestuurder van dezelfde leeftijd. In de derde wagen zaten een 21-jarige bestuurder en een vrouwelijke passagier van 18 jaar.

De drie bestuurders dienden onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren voor de duur van 15 dagen. "Dergelijke wantoestanden tolereren we niet. Ze brengen zichzelf en ook de veiligheid van anderen zwaar in gevaar."