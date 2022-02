Drie stormen op rij: drukke tijden voor verzekeraars

Het staat nu al vast dat de verzekeringspremies straks opnieuw de lucht in gaan. De stormschade komt bovenop de factuur van de overstromingen van vorige zomer, en de prijzen in de bouwsector om alles te herstellen waren nooit zo hoog.

"Ik ben 32 jaar makelaar. Het is de tweede keer in mijn carrière dat we zoiets meemaken. Ik ga ervan uit dat we rond de 250 schadegevallen zullen binnenkrijgen", klinkt het bij Joost Missinne, verzekeringsmakelaar in Kortemark.

In Nederland is al voor een half miljard euro stormschade opgemeten, bij ons zijn er nog geen cijfers. Maar nu al is duidelijk dat de premies van de brandverzekeringen weer duurder zullen worden. De overstromingen van vorige zomer hebben de Belgische verzekeringssector meer dan 2 miljard euro gekost.