Drie scholen zullen eind juni de deuren moeten sluiten, omdat ze niet voldoende leerlingen hebben. Het gaat om het Dambord in Damme, het Lisblommetje in Zwankendamme, en het Oosthoekschooltje in De Panne.

Vandaag was de deadline voor de drie scholen, maar er zijn dus niet voldoende leerlingen bijgekomen. In het Lisblommetje blijven ze steken op negen kleuters, en dat zijn er drie te weinig. In het Oosthoekschooltje in De Panne zijn er zeven te kort. Ook de 17 lagereschoolleerlingen van het Dambord in Damme zullen een nieuwe school moeten zoeken. Ondanks een genadejaar zijn er nog zes leerlingen tekort. De teleurstelling aan de schoolpoort vanmorgen was dan ook groot.