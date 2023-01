Het idee om eilanden voor de kust te bouwen is geschrapt.

Eén mogelijkheid is om alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs te ‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt. Een tweede opvallend alternatief is om de hoog- en laagwaterlijn een 100-tal meter in de richting van de zee op te schuiven door grote zandsuppleties. Het derde alternatief is een combinatie van beide.