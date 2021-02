Drie op vier wil een prik, 25% niet of twijfelt

73 procent van de inwoners van onze provincie wil zich wel laten vaccinteren tegen corona. West-Vlaanderen scoort daarmee lager dan Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, maar de vaccinatiebereidheid is hier wel hoger dan in Antwerpen en Limburg. 11 procent van de West-Vlamingen twijfelt om een prikje te laten zetten tegen COVID. 16 procent wil echt een vaccinatie weigeren.

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste van de universiteit Gent heeft het onderzoek op grote schaal gevoerd. "We zien eigenlijk een positieve verschuiving in die vaccinatiebereidheid sinds december. Overal, maar ook in West-Vlaanderen. Je ziet het percentage van 56 naar 72 dat is positief. Er zijn natuurlijk vaccinaties op de markt gekomen die effectief blijken en dus neemt het wantrouwen in die vaccins af".

Federaal parlementslid Franky Demon, die de studie kon inkijken, roept intussen iedereen op om zich toch te laten vaccineren. "

Uit de peiling blijkt dat vertrouwenspersonen als huisartsen heel belangrijk worden, maar ook de media en de kracht van de roep van de tegenstanders worden cruciaal".