Drie op een rij voor Vanthourenhout in Berencross

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag voor het derde jaar op rij de Berencross in Meulebeke gewonnen. De 28-jarige West-Vlaming bleef in Domein Ter Borcht zijn teamgenoot Eli Iserbyt en de Nederlander Lars van der Haar voor.

Toon Vandebosch trok als eerste het veld in. In zijn spoor volgden Vanthourenhout, Iserbyt, Van der Haar, Corné van Kessel, Jens Adams, Emiel Verstrynge en Thibau Nys. Iserbyt versnelde in de derde ronde en vond in Vanthourenhout een ideale metgezel. De twee ploegmakkers begonnen met een kleine voorsprong aan de vierde ronde. Sweeck, Van Kessel, Adams en Ryan Kamp probeerden de oversteek naar de koplopers te maken. Nog voor half cross slaagde Sweeck daarin. Nadat Sweeck op de trappen ten val kwam, nam Van der Haar zijn plaats bij de koplopers over. Van Kessel en Kamp volgden op 15 seconden.

Vanthourenhout gaat er alleen vandoor

Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde muisde Vanthourenhout er vanonder. Hij begon aan de slotronde met een voorsprong van 18 seconden op Van der Haar en Iserbyt. Sweeck, Van Kessel en Kamp volgden op 1:10. Vanthourenhout kwam niet meer in de problemen en volgde zichzelf op. Iserbyt kon Van der Haar in volle finale nog lossen om de tweede plaats. Sweeck werd vierde, Van Kessel vijfde.

Voor Vanthourenhout is het de tweede zege van het seizoen. Ook de Polderscross van Kruibeke bracht hij op zijn naam. Op de nog jonge erelijst van de Berencross staan slechts twee namen. Van 2016 tot 2018 won Mathieu van der Poel de eerste drie edities.

Brand wint bij de dames

Eerder op de dag was Lucinda Brand de sterkste bij de dames. De 33-jarige Nederlandse was in en rond Domein Ter Borcht in het West-Vlaamse Meulebeke na een sprint met drie sneller dan Fem van Empel en Denise Betsema. Inge van der Heijden eigende haar de vierde plaats toe. Marion Nobert Riberolle werd vijfde. Europese kampioene Brand boekte in Meulebeke haar eerste zege van het seizoen.