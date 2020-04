Drie nieuwe overlijdens in wzc Westervier

In het woonzorgcentrum Westervier in Sint-Kruis Brugge zijn afgelopen weekend nog eens drie bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Tijdens het paasweekend zijn in Westervier 3 bewoners bezweken aan het virus. Dat brengt het totaal op 21 overlijdens. In Westervier in Brugge verblijven 118 bewoners. Velen van hen hebben heel veel zorg nodig en zijn dus erg kwetsbaar.

Ondertussen wacht het woonzorgcentrum op de resultaten van de tests die vorige week zijn afgenomen. De directie zal pas communiceren als alle resultaten binnen zijn en nadat de families, huisartsen en medewerkers op de hoogte gebracht zijn.