Drie natuurverenigingen en buurman verzetten zich tegen groot golfproject van Paul Gheysens in Knokke

Minister van Omgeving Zuhal Demir verleende de vergunning voor het project, wat de wenkbrauwen doet fronsen aangezien ze een bijna identieke aanvraag op 2 augustus 2022 weigerde. Het project van de Ieperse vastgoedmagnaat Paul Gheysens valt niet in goede aarde bij 3 natuurverenigingen uit de buurt. Het gaat om vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust en Groen vzw. De verenigingen trekken samen naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. “We hopen dat de raad onze argumenten volgt: dit landschap hebben we samen gemaakt, we mogen het nu niet verkwanselen aan de bouwdrift van de promotoren.” Ook buurman Peter Taffeiren verzet zich al sinds het begin tegen het project. Met de hulp van gerenommeerd hydrogeoloog Dr. Peter Moonen kon hij aantonen dat het project de polders verdroogt en verzilt.

Ambitieus project

Het project kan op z'n zachtst gezegd ambitieus genoemd worden: 120 hectare landbouwgrond wordt omgezet in een golfterrein met 27 holes, een golfhotel met 350 kamers waarvan 200 luxesuites met een oppervlakte van 300 m². Dat hotel gaat 14meter de grond in om een parkeergarage aan te leggen in 4 lagen en toornt 33m boven het landschap uit. 6.000 m2 aan congresruimte, 1350 parkeerplaatsen en 90 flats voor de werknemers. Het Knokse stadsrandbos moet ook in dit project aangelegd worden, maar met dat laatste stellen de natuurverenigingen zich niet tevreden.

Te snel, te groot en te duur

“Wij beseffen ook wel dat economie en urbanisatie de nodige ruimte vraagt om zich te ontwikkelen, maar het tempo gaat te snel: als een uitdijende inktvlek groeien de verschillende deelgemeenten in een steeds sneller tempo naar elkaar. Straks zijn wij één grote kuststad.”, zegt Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust. Vzw Bescherm Bomen en Natuur stoort zich dan weer aan de grootte van het project en vooral aan het volume aan bebouwing: “Wij maken ons zorgen over de effecten op de natuur. De uitbreiding van het stadsrandbos is een goede zaak, maar een bos kan overal groeien, een historisch polderlandschap daarentegen is een van de snelst verdwijnende landschappen.” Ook Groen vzw mengt zich in de discussie. De vzw was recent nog actief in het dossier Blankenbergse steenweg in Brugge en is momenteel ook aan het ijveren voor het behoud van De Spie – een Brugs poldergebied met oude beschermde graslanden, waar een bedrijventerrein wordt gepland. “We zien dat landbouwers moeilijk nog aan grond raken in deze regio, het wordt gewoon te duur”, klinkt het daar.

Drie fundamentele pijlers

Het beroep van de buurman en de drie verenigingen is gebaseerd op drie fundamentele pijlers: het vernietigen van cultuurhistorische en landschapsecologische waarde, het verdrogen en verzilten van de polders en het miskennen en oneigenlijk aanwenden van de ruimtelijke bestemming.