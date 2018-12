Drie miljoen euro voor Transfo

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van ruim 3 miljoen euro toe voor de restauratie de site Transfo in Zwevegem.

De site Transfo is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal en door de gaafheid van de site als geheel een unieke erfgoedsite in Vlaanderen. Om de site een toekomst te geven zoekt de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen.

Een belangrijk deel van de herbestemming van de historische elektriciteitscentrale is al gerealiseerd: de centrale doet dienst als evenementhal, de stookolietank is een duiktank en het transfogebouw is binnenkort een bedrijfsgebouw.

Tussen 2019 en 2023 verleggen de restauratiewerken de focus van de centrale gebouwencluster (machinezaal, ketelhuizen en het nieuwe transfogebouw) naar de rest van de site: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning, en het gebouw ‘Elia.’ Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriciens, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker.

De site Transfo was in 2018 gastheer voor de uitreiking van de onroerenderfgoedprijs en is sinds 1999 beschermd als monument.