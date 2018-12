Drie leerlingen KTA moeten school verlaten na bedreigingen

Toen een leerlingenbegeleider van het KTA Brugge een tweetal weken geleden vaststelde dat een leerling radicale uitspraken deed, leidde dat tot een gesprek. Daaruit bleek dat er een chatgroep bestond waarop enkele leerlingen radicale en racistische commentaren deelden. De school greep onmiddellijk in, verwittigde de politie en schorste de leerlingen preventief in afwachting van een grondig onderzoek. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal stappen gezet.

De school heeft contact genomen met twee experten op vlak van (de)radicalisering: Emilie Le Roi, aanspreekpunt deradicalisering voor het Departement Onderwijs, en Karin Heremans, beleidscoördinator preventie-radicalisering en polarisering binnen het gemeenschapsonderwijs GO!.

Met hen is afgestemd wat de aangewezen aanpak is en in welke gevallen die succesvol is. Een voorwaarde voor het welslagen van een begeleidingstraject, is het inschatten van de mate waarin iemand zich als leider opstelt bij het verspreiden van radicaal gedachtegoed en de mate waarin schuldinzicht en empathisch vermogen aanwezig zijn. Bovendien moet de leerling zich ook volledig achter het traject scharen, dat wil zeggen erin geloven en bereid zijn er een inspanning voor te doen. Ook de betrokkenheid en het engagement van de ouders zijn cruciaal voor het slagen van het begeleidingstraject.

Er is met alle betrokken leerlingen gepraat om inzicht te krijgen in de verhoudingen binnen de chatgroep (wie leidt en wie volgt), hun manier van denken, hun beweegredenen, hun schuldbesef. De leerlingen die spijt betonen, nadrukkelijk afstand nemen van hun eerdere uitspraken en gemotiveerd zijn om een intensieve trajectbegeleiding te volgen, krijgen nu, als leerling van KTA Brugge, een veeleisend deradicaliseringstraject opgelegd. Dat loopt voor de rest van het schooljaar en wordt streng begeleid door de genoemde experten. Het traject omvat zowel vrijwilligerswerk als studie rond de problematiek. Ze blijven dus op school, maar ondervinden de duidelijke boodschap dat de school racistisch of radicaal gedrag niet tolereert en dragen de gevolgen van hun daden.

Drie leerlingen voldoen niet aan de criteria om verder efficiënt door de school en de externe experten begeleid te kunnen worden. Zij hebben begeleidingsnoden die de mogelijkheden en expertise van het schoolteam overstijgen of zijn niet bereid het pedagogisch project van de school te onderschrijven. Voor hen wordt, in samenwerking met bevoegde instanties, naar een oplossing gezocht buiten de muren van KTA Brugge.

