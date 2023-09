Drie jongeren uit regio Tielt opgepakt na steekpartij in Deinze

Volgens de politie van Deinze is een groep uit Tielt naar Deinze getrokken om er problemen te zoeken. De vechtpartij ontstond rond 16.15 uur tussen een tiental jongeren ter hoogte van het jeugdhuis in de Mouterijdreef in Deinze, die zich dan voortzette aan het station. In het tumult werd een meerderjarige gestoken met een mes. De jongen werd zonder levensgevaar voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ter plaatse konden onmiddellijk twee jongeren gearresteerd worden, meldde de lokale politie woensdag. Een derde jongere nam de vlucht, maar kon een tijdje later toch aangetroffen en gearresteerd worden..

Het gaat om twee minderjarigen en een meerderjarige, zegt het parket. De twee minderjarigen zijn afkomstig uit de regio van Tielt en worden in Brugge door het jeugdparket opgevolgd. De meerderjarige wordt nog verhoord en het is nog niet duidelijk of hij voorgeleid zal worden.