Drie jaar met uitstel voor brandstichting in Brugge

Een man uit Aalter is veroordeeld voor brandstichting in zijn appartement in Brugge. Hij krijgt drie jaar voorwaardelijk.

De man, nu 39, stak twee jaar geleden zijn zetel en gordijn in brand; hij wilde een wanhoopsdaad plegen. Maar even later vluchtte hij bevangen door de rook zijn appartement boven een chocoladewinkel in de Rijselstraat uit. Het appartement en de winkel raakten zwaar beschadigd.

Straf met uitstel

De man bekende kort daarna dat hij zelf het vuur aanstak. Hij had al een tijd een alcoholprobleem na een relatiebreuk. Die bewuste avond zag hij geen uitweg meer. Door die omstandigheden krijgt hij een straf met uitstel, maar hij moet werken aan zijn alcoholverslaving.

Heb je vragen over zelfdoding, bel dan gratis 1813, of kijk op www.zelfmoordlijn.be

