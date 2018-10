Drie jaar cel voor valse onderzoeksrechter

Gina H. gaf zich onder andere uit voor een Brusselse onderzoeksrechter en moet aan haar slachtoffers in totaal ruim 660.000 euro betalen. Het openbaar ministerie had minstens vier jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De bal ging aan het rollen toen Christine V. in mei 2017 klacht indiende tegen de beklaagde. De vrouw uit Knokke had samen met haar kinderen op amper een maand tijd liefst 259.000 euro betaald aan de oplichtster. Gina H. had de slachtoffers wijsgemaakt dat ze als onderzoeksrechter geld nodig had voor terreurbestrijding. De Antwerpse werd aangehouden en zit sindsdien in voorhechtenis.

Begeleiding nodig

Het onderzoek bracht aan het licht dat H. elf slachtoffers in totaal bijna 700.000 euro lichter maakte. Zo liet ze een bejaarde vrouw geloven dat ze geld nodig had om een rekening met een groot bedrag te kunnen deblokkeren. Zelfs in de gevangenis maakte ze een begeleider een aanzienlijke som geld afhandig.

Gina H. was niet aan haar proefstuk toe. In 2010 werd ze tot zeven jaar effectieve celstraf veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De verdediging benadrukte dat de vrouw begeleiding nodig heeft en vroeg met succes om een mildere bestraffing. De rechter veroordeelde haar tot drie jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van 4.000 euro.