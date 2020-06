Drie jaar cel voor twintiger die fataal ongeval veroorzaakte

Het ongeval gebeurde in december vorig jaar langs de Diksmuidebaan. De bestuurder verloor toen de controle over het stuur, week daarna uit naar links en belandde tegen een woning en een boom belandde. Uiteindelijk kwam de wagen op zijn dak terecht. Voor een 20-jarige vrouw uit Ruddervoorde kwam alle hulp te laat. Drie andere inzittenden liepen slechts lichte verwondingen op.

Enkel voorlopig rijbewijs, te snel en onder invloed

Het onderzoek wees uit dat de bestuurder 110 kilometer per uur reed, terwijl 50 op die plaats de toegelaten maximumsnelheid is. Daarnaast had hij 1,35 promille alcohol in zijn bloed. Bovendien mocht hij met zijn voorlopig rijbewijs die bewuste zondagochtend ook helemaal niet rijden en sowieso geen drie passagiers vervoeren. Anderzijds droeg het slachtoffer op het moment van de crash geen gordel.

De politierechter veroordeelde de twintiger tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel. Hij kreeg ook vijf jaar rijverbod en een jaar alcoholslot opgelegd. Op burgerlijk gebied werd het slachtoffer voor een vierde aansprakelijk gesteld, omdat ze haar gordel niet droeg.

