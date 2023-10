Drie jaar cel voor schietpartij in Oostende

Een 21-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank voor moordpoging veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel.

Tijdens een aanslepend conflict vuurde Ledion T. op straat in het been van zijn slachtoffer. Het openbaar ministerie had acht jaar cel geëist.

Op straat

Een 29-jarige Oostendenaar van Tsjetsjeense origine werd op 25 februari kort voor 7 uur aangetroffen in de Toekomststraat. Zijn bovenbeen bleek doorboord te zijn door een kogel, afgevuurd uit een halfautomatisch pistool. Het bot was zelfs versplinterd.

"Voelde me bedreigd"

Een getuige en het slachtoffer waren karig met informatie over de dader, maar uiteindelijk kon Ledion T. op 15 maart gearresteerd wordt. De beklaagde zou verklaard hebben dat alles in orde was volgens de Kanun, een reeks traditionele Albanese wetten.

Tijdens een van zijn verhoren stelde T. dat hij zich bedreigd voelde door het slachtoffer. Na enkele eerdere incidenten zou hij die nacht geweigerd hebben om de burgerlijke partij de hand te schudden. Die zou vervolgens prompt een ruit van zijn wagen ingeslagen hebben. Naar eigen zeggen loste hij ook slechts een waarschuwingsschot, omdat hij opnieuw bedreigd werd.

Mildere straf

In die omstandigheden pleitte de verdediging dat er sprake was van uitlokking. Daarnaast wierp meester Bart De Decker eveneens tevergeefs op dat zijn cliënt niet de intentie had om het slachtoffer van het leven te beroven.

"Het was nooit de bedoeling om iemand te verwonden", zei T. zelf in zijn laatste woord. De verdediging stuurde met succes aan op een mildere straf.

