Drie jaar cel voor mensensmokkelaar Vietnamezen

Op 30 maart werd 's nachts verdacht gedrag vastgesteld in de buurt van de op- en afrit van de autosnelweg in Oostduinkerke. De politie merkte inderdaad beweging tussen de geparkeerde trucks in de Toekomstlaan. In een Volkswagen Caravelle werden uiteindelijk acht Vietnamese transmigranten aangetroffen. Drie onder hen bleken bovendien nog minderjarig.

De bestuurder H.T.D. gaf toe dat hij sinds januari dergelijke ritjes naar West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk maakte, maar ontkende dat er sprake was van mensensmokkel. Uit telefonieonderzoek bleek echter dat de transmigranten steevast 'kippen' en de vrachtwagens 'paarden' werden genoemd. In totaal zou de beklaagde op die manier minstens veertig mensen gesmokkeld hebben.

De verdediging wierp op dat D. enkel zijn landgenoten wilde helpen. "Meneer D. was zich van geen kwaad bewust", pleitte zijn advocaat. "Hij is er ook absoluut niet rijk van geworden." Voor de rit van het Brusselse naar Oostduinkerke was hem naar eigen zeggen slechts 200 euro beloofd. De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak of minstens een herkwalificatie naar hulp bij illegale migratie.