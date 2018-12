Drie jaar cel voor Izegemse die zakenmannen pluimt

Ze maakte enkele zakenmannen in totaal 1,3 miljoen euro lichter. Het openbaar ministerie had vier jaar cel gevorderd. Na haar scheiding begon de beklaagde in 2010 een relatie met een bemiddelde zakenman uit Knokke. Het koppel reisde vaak naar Nice, waar zij de smaak van het luxeleven aan de Azurenkust blijkbaar snel te pakken kreeg. Ze had voorheen een bloemenzaak in Antwerpen en overtuigde haar partner om fors te investeren in een bloemenzaak in Nice.

Casino's

Op vijf jaar tijd troggelde ze van een zevental slachtoffers ongeveer 1,3 miljoen euro af. Een fractie van het geld werd werkelijk geïnvesteerd, maar de rest werd gebruikt om haar luxeleventje te financieren. Zo vergokte ze liefst 250.000 euro in casino's in Monaco. Het geleende geld werd nooit terugbetaald aan de slachtoffers. De burgerlijke partijen kregen een schadevergoeding van in totaal ruim 850.000 euro toegewezen. Volgens het parket deed de vrouw er alles aan om uit de greep van het gerecht te blijven. Uiteindelijk kon ze dit voorjaar na een vlucht vanuit Zwitserland in Nederland gearresteerd worden. Sindsdien zit ze in voorhechtenis.