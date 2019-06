Drie jaar cel voor cannabisplantage in Nieuwpoort

Na intens speurwerk werd de grote cannabisplantage op 8 december 2017 ontdekt in een gehuurde loods op het industrieterrein in Nieuwpoort. In totaal werden ruim duizend planten aangetroffen. Volgens het parket ging het duidelijk om een professioneel opgezette plantage, die in verschillende compartimenten was opgebouwd.

Een toen 37-jarige Nederlander werd ter plaatse opgepakt, maar probeerde zijn aandeel in het verhaal te minimaliseren. De verdediging legde uit dat Radi E. H. op café het voorstel kreeg om de cannabisplanten te verzorgen en te onderhouden voor 5.000 euro. Met dat geld hoopte de beklaagde een deel van zijn schulden af te betalen.

Goed georganiseerd

Op het proces hield E. H. vol dat hij de namen van zijn opdrachtgevers niet kende. De procureur merkte echter op dat de beklaagde bewust de simkaart van zijn gsm had vernietigd. Bovendien legde hij het laatste stuk van zijn ritten naar Nieuwpoort steeds af met een huurwagen. Daaruit blijkt volgens het OM duidelijk dat de bende goed georganiseerd was.

De rechter veroordeelde de beklaagde uiteindelijk tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar effectief. Aan de verhuurder van de loods en aan nutsmaatschappij Gaselwest moet hij in totaal ruim 20.000 euro schadevergoeding betalen.

