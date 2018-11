Drie jaar cel gevorderd voor cannabisplantage in Westende

Een 66-jarige man uit Halen heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor cannabisteelt in Westende.

De plantage van 92 planten werd ontdekt dankzij de eigenaar van het pand. Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden effectieve gevangenisstraf.

De eigenaar van de woning aan de Koning Ridderdijk merkte niet alleen een cannabisgeur op, de bewoners verbruikten ook opvallend veel elektriciteit. Bij een huiszoeking werd in juni inderdaad een cannabisplantage van 92 planten ontdekt. In april hadden R.R. en zijn toenmalige partner R.D. (48) al een eerste keer geoogst. Acht kilo natte cannabis werd toen voor 6.000 euro verkocht in het Nederlandse Tilburg.

Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden effectieve celstraf voor de man uit Halen. De beklaagde werd immers in 2015 in Leuven al veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijk voor gelijkaardige feiten. De verdediging drong aan om toch opnieuw een straf met uitstel op te leggen. R.R. zit ondertussen vijf maanden in voorhechtenis.

Voor R.D. stelde de procureur een werkstraf van 200 uur voor. Haar advocaat Julien Wydoodt legde uit dat de vrouw uit Diest vrij toevallig in het plan van haar geliefde gerold was. De verdediging vroeg opschorting van straf. "Ik zal een beetje naïef geweest zijn waarschijnlijk", zei de vrouw op de zitting. Ze werd na haar arrestatie onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De rechter doet uitspraak op 6 december.