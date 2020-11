Drie jaar cel en forse verbeurdverklaringen voor sociale dumping met dodelijke afloop

Bij een brand in een loods in Wingene kwamen in 2012 twee Poolse werknemers om het leven. In totaal werd ruim 4,4 miljoen euro verbeurdverklaard.

In de nacht van 31 maart op 1 april 2012 lagen negen Poolse werknemers te slapen toen brand uitbrak in de bewuste loods. Mecaniciens Pawel Lewecki (27) en Marcin Adamek (28) lieten daarbij het leven, twee andere slachtoffers raakten zwaargewond. De precieze omstandigheden van de brand werden nooit achterhaald.

Zaakvoerder Kris C. (50), vier vennootschappen en een Poolse beklaagde vroegen tevergeefs over de hele lijn de vrijspraak. Hun advocaten wierpen ook op dat de strafvordering onontvankelijk is, maar daar ging de rechter dus niet op in.

