Drie gewonden bij explosie in Zuienkerke

Bij een gasexplosie in een woning in Zuienkerke zijn maandagochtend drie zeventigers gewond geraakt. Dat bevestigt de politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk.

Het incident vond rond 7.20 uur plaats langs de Oostendse Steenweg in Zuienkerke. In de woning naast een danstaverne deed zich een hevige gasexplosie voor. Het is momenteel echter nog niet duidelijk hoe de ontploffing precies kon gebeuren. Met de explosie zou geen kwaad opzet gemoeid zijn.

De eigenaars van de taverne, en een werknemer raakten gewond bij de explosie. Zij werden alle drie overgebracht naar het ziekenhuis, maar vooral een van de twee vrouwen zou ernstige verwondingen opgelopen hebben. (lees verder onder de foto) Jan Maertens, Politiezone Blankenberge/Zuienkerke: "Van één slachtoffer weten we dat ze er toch wel vrij ernstig aan toe is. Van de andere twee zouden het eerder lichte verwondingen zijn. Maar dat is ook nog niet helemaal duidelijk."

De horecazaak bleef gevrijwaard, maar de woning liep wel veel schade op. Door de ontploffing in het oude gebouw is mogelijk ook asbest vrijgekomen.