Drie gerechtelijke arrestaties na gevecht

De rellen ontstonden zaterdag in de late namiddag ter hoogte van de Weststraattrap in Blankenberge. Bij het incident waren volgens burgemeester Daphné Dumery (N-VA) tientallen amokmakers betrokken. Op beelden is ook duidelijk te zien hoe de jongeren zich tegen de politie keerden. Zo werd een politieman zelfs met een parasol te lijf gegaan. Het parket laat ondertussen weten dat drie verdachten gerechtelijk gearresteerd werden naar aanleiding van het incident. Meerdere andere aanwezigen werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. Het drietal moet nog verhoord worden over hun aandeel in de massale vechtpartij. Wellicht komt er pas in de vooravond meer duidelijkheid over wat er verder met hen moet gebeuren.