Drie generaties piloten gebeten door de luchtvaart : "het vliegen zit ons in de genen"

Ze zijn afkomstig uit Heester bij Zwevegem en verdienden hun eerste sporen bij het zweefvliegen vanop de luchthaven van Wevelgem. Ook hun vader en grootvader Frans Lavaert, die intussen 82 is, is een gediplomeerd piloot. Hij stond op de tarmac om ze uit te wuiven. Samen vormen ze dus drie generaties die gedreven zijn door de luchtvaart. (Lees verder onder de foto)

Voor zoon Nander is het zijn 50 ste vlucht, hij heeft er al ruim 250 vlieguren op zitten. Maar dat is niets in vergelijking met zijn ervaren vader die commandant is op deze commerciële vlucht. "Ik ben begonnen op een 737 bij Sabena in 1990. Ik heb er meer dan duizenden uren op gevlogen. Het is een beetje tweede thuis. Op zich is deze vlucht naar Malaga voor mij routine, maar nu toch wel bijzonder met mijn zoon.

"Zit in de genen"

Nander wist al van op jonge leeftijd dat hij in de voetsporen van zijn vader en zijn grootvader wilde treden. Voor hem ging een kinderdroom in vervulling. Maar ook voor grootvader Frans, die in de jaren '70 begon te vliegen is het een speciale dag. "Mijn zoon en kleinzoon dromen al van kleins af om piloot te worden. Dat is heel eigenaardig. Je zou denken dat het in de genen zit in de familie. Want de zoon van mijn broer is ook piloot."