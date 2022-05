Drie gemeenten vangen vluchtelingen op na brand in Oudenburg

De Oekraïense vluchtelingen die verbleven in een tijdelijke opvang in Oudenburg, worden sinds gisteravond opgevangen in Oostende, Roeselare en Bredene.

In het voormalige hotel Bikers Loft in Oudenburg, waar 32 Oekraïense vluchtelingen onderdak vonden, is er zaterdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond na een kortsluiting in de zekeringskast en was snel onder controle. Er vielen geen gewonden, maar de opvangplaats werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Een aantal vluchtelingen kon terecht bij particulieren thuis, een ander deel mocht even op hotel. Maar vandaag moesten ze daar weg.

Stad Oostende biedt nu opvang aan aan twee gezinnen, acht mensen in totaal. Als ze willen, kunnen ze in Oostende blijven, zegt schepen Natacha Waldmann, schepen van Welzijn en Zorg van Oostende. Ook Bredene en Roeselare vangen een deel van de vluchtelingen op.

