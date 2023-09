Drie gauwdieven op heterdaad betrapt in centrum Brugge

In Brugge heeft de politie 3 gauwdieven kunnen arresteren, dankzij de veiligheidscamera's in de binnenstad.

"De Brugse recherche heeft afgelopen donderdag 3 gauwdieven bij de kraag gevat kort nadat ze 2 Franse toeristen hadden bestolen", vertelt Lien Depoorter, de woordvoerder van Politie Brugge. "De onderzoeksrechter heeft het drietal intussen aangehouden."

700 euro cash gestolen

"Op donderdag 31 augustus 2023 vond er in een winkel in de Wollestraat een gauwdiefstal plaats. 2 verdachten slaagden erin om 700 euro cash te stelen uit een portefeuille van iemand die er aan het shoppen was.

Het slachtoffer deed meteen na de ontdekking aangifte bij de Brugse politie en kon een vrij goede persoonsbeschrijving meegeven. Hiermee ging het LIK - het Lokaal Informatiekruispunt van Politie Brugge – meteen aan de slag en kon de verdachten vrij snel via de Brugse stadscamera’s detecteren", zegt Lien Depoorter.

Betrapt op heterdaad

"Daarop trok een team van de Brugse recherche naar de binnenstad om de vermeende daders te volgen.

Wanneer de verdachten een nieuwe poging tot gauwdiefstal ondernemen, worden ze op heterdaad betrapt én opgepakt. Uiteindelijk blijken ze met 3 te zijn. Eén van hen is nog in het bezit van de buit gestolen in de Wollestraat.

De 3 verdachten blijken bekend voor eerdere feiten en werden nog voor het weekend voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter."