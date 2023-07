Drie eigen shows in Witte paard met vaste waarden en nieuwe namen

Vaste waarden zoals Jacky Lafon, Jan Van Dyke, maar ook nieuwe namen Ianthe Tavernier en Celien Hermans geven het beste van zichzelf.

Vanmiddag stond 'Van Dyke en Friends' op het programma: Jan Van Dyke, komiek: "Van Dycke en Friends is doorspekt met veel humor. Ik probeer de humor op nummer 1 te zetten. En daar mogen de jolige typetjes van Jan Van Dyke niet bij ontbreken."

Wendy Van Wanten moest passen voor de show, zij zit thuis op doktersadvies. De Nederlandse Sasha Rosen vervangt.

Vandaag was het nog een try-out, morgen is de grote première. Vanaf volgende week start ook 'De Tijd van Toen’, een nostalgische middagrevue met Jacky Lafon. Vanavond kan je er ook terecht voor de dinnershow 'It’s my life', met voor het eerst in het Witte Paard Ianthe Tavernier op de planken.