Drie doden bij vermoedelijk gezinsdrama in Knokke

Na een wanhoopsdaad van een 38-jarige man zijn in Knokke de levenloze lichamen van zijn twee kinderen ontdekt. Volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bracht de man wellicht zijn kinderen om het leven.

De lokale politie van Damme/Knokke-Heist werd zondagochtend opgeroepen voor een zelfdoding in Knokke. In het voertuig van de man dat in de buurt geparkeerd stond, ontdekten de speurders de levenloze lichamen van twee jonge kinderen.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vorderde een onderzoeksrechter om de zaak te onderzoeken. Momenteel wijst alles in de richting van een gezinsdrama. De man zou eerst zijn twee jonge kinderen van het leven beroofd hebben, waarna hij zelfmoord pleegde. In het belang van het onderzoek zal het parket geen bijkomende informatie over de precieze omstandigheden vrijgeven.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.