Drie broers ontwikkelen ontmijningsrobot voor Oekraïne in Buda::lab

Samen met het team van vrijwilligers werd bijna een jaar intens gewerkt aan de hardware- en elektronicaontwikkeling. Een eerste prototype is intussen vertrokken naar Kiev voor verdere softwareontwikkeling. Het doel is om de machine op grote schaal te produceren in een fabriek in Oekraïne en zo snel mogelijk aan de slag te gaan om de vele antipersoonsmijnen die er nu liggen onschadelijk te maken.

Openbare werkplaats

BUDA::lab is een openbare werkplaats met een ruim aanbod aan analoge en digitale machines waarmee creatievelingen, ontwerpers, makers, kinderen, studenten en scholen creatief aan de slag kunnen. Stan Dewaele, coördinator BUDA::lab : “Dergelijk project toont op een maximale manier de waarde van een makerspace aan. Ook in BUDA::lab zijn zeer vele personen actief, elk met hun eigen expertise. Wordt deze kennis gebundeld en gedeeld, zoals in dit project, dan komt je tot een zeer impactvol resultaat waar alle partijen terecht zeer trots op zijn.”

(lees verder onder de foto)

Ruth Vandenberghe, burgemeester : “Experimenteren, creëren, innoveren,... wat in BUDA::lab gebeurt, is waar Kortrijk voor staat. We zijn dan ook heel trots dat we het idee van de drie broers Vancraen hielpen verwezenlijken. Hopelijk dragen we zo als kleine Belgische stad ons steentje bij om van het enorme Oekraïne weer een mijnenvrij en veilig land te maken. Grote dank aan de vrijwilligers van BUDA::lab en de Kortrijkse scholen om hieraan mee te werken.”