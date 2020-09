Drie Britse eremedailles voor verdienstelijke West-Vlamingen

De West-Vlamingen Peter Slosse, Erwin Ureel en Christophe Onraet worden opgenomen in de Orde van het Britse Rijk. Ze krijgen de prestigieuze onderscheiding voor hun rol in de herdenkingen rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

De medailles van de Orde van het Britse Rijk worden uitgereikt door de Britse ambassadeur. Door de coronacrisis ging de uitreiking vrijdag uitzonderlijk niet door op de Britse ambassade, maar in het Flanders Fields Museum in Ieper.

Achter de schermen

Peter Slosse wordt Officier van de Orde van het Britse Rijk. Hij leidt al meer dan 30 jaar de toeristische dienst van Ieper. “Ik werk vooral achter de schermen, maar blijkbaar is wat ik doe toch opgemerkt door de Britse ambassade”, reageert hij op de erkenning.

"Alles moest wijken"

Ook Erwin Ureel wordt Lid van de Orde van het Britse Rijk voor zijn bijdrage aan 2014-2018. In totaal wijdt hij al 20 jaar onnoemelijk veel tijd aan het oprichten van monumenten voor Schotse, Ierse en Welshe soldaten in de Westhoek. “Het was een heel intensieve periode", blijkt hij terug. “Ik ben enorm trots op mijn echtgenote. Ik denk dat veel vrouwen of partners dat niet zouden pikken.”

Kippenvel

Luitenant-kolonel Christophe Onraet was als provinciecommandant betrokken bij de herdenkingen en plechtigheden, vooral wanneer leden van het Brits Koningshuis naar de Westhoek kwamen. “Ik neem die momenten, waar het kippenvel werkelijk meermaals op mijn armen stond, mee voor de rest van mijn leven", aldus Onraet.