Drie 15-jarigen opgepakt voor afpersing met vuurwapen

In de nacht van 20 op 21 mei werden twee slachtoffers rond 00.45 uur in de de Smet de Naeyerlaan benaderd door een jongere. Hij vroeg hen de weg naar het station, maar plots kwamen twee andere jongeren op de proppen. Een van de verdachten bedreigde de slachtoffers met een handvuurwapen. Ze eisten dat de slachtoffers hun geld zouden afgeven, wat uiteindelijk ook gebeurde.

Nog tweede feit

Amper een kwartier later zouden dezelfde jongeren opnieuw toegeslagen hebben. Een vrouw was naar huis aan het fietsen toen ze in de Waterkasteelstraat plots benaderd werd door twee verdachten. Opnieuw droeg een van hen een pistool in zijn hand. Hij beval haar om te stoppen, maar daar ging het slachtoffer niet op in.

Beide feiten konden door de politie snel aan elkaar gelinkt worden. Dankzij intensief speurwerk konden na enkele dagen drie verdachten geïdentificeerd en ingerekend worden. De 15-jarige Oost-Vlamingen werden ter beschikking gesteld van een jeugdrechter in Oost-Vlaanderen.