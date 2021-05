Drempel 500 bedden op intensieve zorg in zicht

Tussen 17 en 23 mei zijn elke dag gemiddeld 118 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 14 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen nog 1.506 patiënten in het ziekenhuis (-16%), van wie 542 op de afdelingen intensieve zorg (-12%). Sinds het begin van de pandemie werden 73.480 Belgen opgenomen in het ziekenhuis.

Tussen 14 en 20 mei werden dagelijks gemiddeld 2.410 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een lichte stijging met 6 procent ten opzicht van de voorgaande 7 dagen. Er werd met gemiddeld 47.300 tests in die week ook iets meer getest (+2%). De positiviteitsratio blijft ongeveer gelijk met 5,6 procent.

Van 14 tot 20 mei overleden dagelijks gemiddeld 20 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Dat is een daling met 25 procent tegenover de week ervoor, al zegt dat met zulke lage cijfers niet heel veel. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 24.842 mensen gestorven aan de gevolgen van de ziekte

