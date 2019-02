Dranouter strikt Black Box Revelation en Jasper Steverlinck

De Kayam davert nu al op zijn grondvesten met de aankondiging van Black Box Revelation. Het duo Jan Paternoster en Dries Van Dijck is klaar voor een energieke show naar aanleiding van hun vierde plaat "Tattooed Smiles". Op de plaat bewijzen de mannen hun muzikale genialiteit door samenwerkingen met o.a. Roméo Elvis en Seasick Steve.

Jasper Steverlinck

Jasper Steverlinck is eindelijk waar hij moet zijn: bij de essentie. Sinds Jaspers vorige plaat "Songs Of Innocence" (2014) werd het duidelijk dat zijn toekomst zich buiten de band Arid zou afspelen. Zijn nieuwe plaat "Night Prayer" draait dan ook rond songwriting in zijn puurste, meest directe vorm. Op het podium zorgt Jasper met zijn betoverende stem voor intieme concerten - met kippenvelmomenten en af en toe een krop in de keel. Zoals het een echte artiest betaamt.

Ook heel wat folk

Wie houdt van sterke folkacts wordt de komende editie zeker bediend, want deze 2 headliners worden aangevuld met MAZ, The Young'uns, Mile Twelve en TURFU. Met deze eerste lading is het duidelijk dat Festival Dranouter 2019 verder inzet op Belgische kleppers, internationale bands, de top binnen de rootsmuziek en enkele jonge beloftes.