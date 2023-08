Dranouter ondanks regen groot succes

Vrijdag was de zon dan ook nog van de partij, en ook de line-up lokte heel wat enthousiaste fans: onder andere DAAN, Bart Peeters & De Ideale Mannen en Black Box Revelation kleurden de vrijdag.

Uitverkocht

En op zaterdag werd dat aantal zelf nog overschreden. Toen was het festival met 16.000 tickets volledig uitverkocht. Gisteren gingen de laatste 200 tickets de deur uit. De aanwezigen konden feesten op de tonen van Jonathan Jeremiah, Bazart, COELY en vele anderen.

Meer dan een festival alleen

Zaterdag is traditiegetrouw de populairste dag, niet geheel toevallig door het ruime doelpubliek. Naast volwassenen zijn ook kinderen meer dan welkom: "Zaterdag is familiedag op Festival Dranouter", klinkt het bij de organisatie. "Dit jaar boekten we o.a. El Minigolf, de speelarena van Larie & Ape(n)school en de gekke meespeelfanfare. Accordeonist en meesterverteller Yves Bondue vertelt in de late namiddag prachtige verhaaltjes over de natuur in Heuvelland, met live soundscapes."

Tickets voor zondag zijn nog steeds online verkrijgbaar, en ook aan de festivalkassa's zelf kun je een ticket aankopen.