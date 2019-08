Dranouter festival klaar voor 45ste editie

Het festival in het hartje van Dranouter gaat donderdagavond al van start. Met DJ-duo Kurkdroog en 2KG hoofdvlees, de Kortrijkse dj die nog op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea stond als beeldmixer.

De zaterdag van het festival is volledig uitverkocht. De voorverkoop is ondertussen afgesloten, maar aan de festivalkassa's van Dranouter zijn er van alle ticketsoorten nog een 100-tal tickets beschikbaar. Er zijn opnieuw vijf podia: drie grote op het festivalterrein, en twee, de kerk en De Voute aan het ontmoetingscentrum.

Familiefestival

Dranouter staat bekend als familiefestival. Zo is de Palace-tent tot in de vroege uurtjes the place to be om te dansen, maar in de namiddag zijn er tal van (kinder)activiteiten te vinden. Op zondag wordt de Palace omgetoverd tot het Smaakpaleis, een culinair spektakel voor jong en oud.

Ook op duurzaamheid zet het festival volop in. De organisatie wil tegen 2024 een 100 procent klimaatneutraal festival. Dranouter viel al meerdere keren in de prijzen voor zijn ecologische aanpak. Zo voorzien ze de backstage van warm water door middel van de superzuinige mobiele pelletkachels.

De eerste echte festivaldag is vandaag met onder meer Novastar, Dead Man Ray en Black Box Revelation. De headliners zaterdag en zondag zijn Tom Odell, Tourist LeMC en The Kooks.