Draak weggehaald van Iepers Belfort

Deze namiddag is de draak van de Belforttoren van Ieper naar beneden gehaald. Dit is meteen de start van de restauratiewerken aan het Belfort en de Lakenhallen.

Het Belfort en de Lakenhallen in Ieper staan nu al enkele weken letterlijk en figuurlijk in de steigers voor de grote geplande restauratie. De draak waakt al sinds de 14de eeuw over Ieper. Nu krijgt hij onderdak in het Yper Museum.

Het Yper Museum plant allerlei activiteiten met Margriet, die vanaf 15 december te bewonderen zal zijn, wanneer het Yper Museum na een tijdelijke coronasluiting opnieuw de deuren opent. Bezoekers krijgen met de tentoonstelling 'De draak van Ieper' extra historische duiding over draken, het Ieperse Belfort en de betekenis van draken in de middeleeuwen. Er zijn tal van activiteiten gepland rond de draak: er komt een kinderboek "Draak komt van haar staak", er worden een reeks korte ludieke filmpjes over de draak gemaakt en tijdens de kerstvakantie is er in de binnenstad een speurtocht rond de draak.

De draak van Ieper is een windwijzer en waakt dus al sinds het begin van de 14de eeuw over de stad. Hij beschermt zogezegd de Ieperse privileges die in de middeleeuwen in het Belfort bewaard worden. Deze privileges waren de 'echte schatten' van de stad: ze garandeerden de stedelijke vrijheid en de onafhankelijkheid tegenover de vorst. Hoe ziet de draak er uit? In zijn bekende werk Ypriana geeft Alphonse Vandenpeereboom een uitgebreide beschrijving: “Het dier heeft een hoofd, een lijf met twee poten dat lijkt op dat van een griffioen, vleermuizenvleugels en de rest van het lijf zoals een vissenstaart, met een staart die naar boven krult. De draak is helemaal uit koper gemaakt, weegt 45 kilo en heeft een lengte van 2m35.”