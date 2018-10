Dossier Voetbalfraude: Leko vrij, morgen weer op training?

Club Brugge-coach Ivan Leko is rond half vijf door de onderzoeksrechter vrijgelaten, na zijn verhoor. Hij is opgelucht maar geëmotioneerd. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge weet niet goed wat hem eigenlijk nog ten laste wordt gelegd. Vrijdag leidt hij misschien weer de training.

Op de set van VTM Nieuws gaf Walter Van Steenbrugge tekst en uitleg, na de vrijlating van zijn cliënt Ivan Leko. "Ik weet, na 48 uren, eigenlijk niet goed meer wat er nog ten laste wordt gelegd van mijn cliënt", steekt Van Steenbrugge van wal. "Noch Ivan Leko noch Club Brugge heeft zich beschuldigd aan frauduleuze zaken. Van matchfixing is helemaal geen sprake. Het gaat hier enkel om een bewijsstuk dat Ivan Leko moest aandragen over een deel van zijn loon dat hij vier seizoenen geleden bij OH Leuven ontvangen heeft. Omdat hij dat bewijsstuk niet meteen kon geven, moest hij de nacht in de cel doorbrengen"

Morgen op het trainingsveld (?)

"Ik heb de voorbij 48 uren met Mijnheer Leko doorgebracht en moet mijn respect uiten voor hem. Dit is een heel sterke man, Club Brugge mag blij zijn met zo'n trainer", gaat Van Steenbrugge verder. "Hij is nu bij zijn familie en zijn gezin maar het is erg waarschijnlijk dat hij morgen gewoon opnieuw op het oefenveld zal staan van Club Brugge".

Imagoschade

Daarnaast doet Van Steenbrugge zijn beklag over de imagoschade dit de Operatie Propere Handen bezorgt voor Ivan Leko maar ook voor Club Brugge, wiens belangen hij ook verdedigt. "Club Brugge doet op geen enkele manier frauduleus zaken. De speurders hebben gisteren ook niets meegenomen na de huiszoeking. Maar het zijn wel de club en vooral Ivan Leko die door dit onderzoek in een kwaad daglicht worden geplaatst, ook internationaal. Over de rest van de operatie spreek ik me niet uit, al ben ik er van overtuigd dat dit onderzoek wel juist gevoerd wordt"