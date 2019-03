Dossier van duinenmoord uit 2010 op weg naar assisen

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, wil een Turkse man uit Rotterdam voor het hof van assisen brengen voor de moord op zijn vriendin Milena Raycheva (26) in 2010 in Zeebrugge.

Kenan B. heeft zijn betrokkenheid bij de duinenmoord altijd ontkend. Op 3 april komt de zaak voor de raadkamer.

Identiteit slachtoffer lange tijd mysterie

In augustus 2010 werd in de duinen van Zeebrugge het levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. Vier jaar lang bleef de identiteit van de vrouw een mysterie. Ook een flyeractie op het Polé Polé Beachfestival en een oproep op de Nederlandse televisie leverden niets op. De doorbraak kwam er pas toen de moeder van het slachtoffer in haar thuisland aangifte deed van de verdwijning van haar dochter. Via DNA-onderzoek werd de Bulgaarse Milena Raycheva uiteindelijk geïdentificeerd.

Verdachte is vriend van slachtoffer

Haar vriend Kenan B. werd op 21 januari 2015 in Rotterdam opgepakt. De man van Turkse origine beweert echter dat hij zijn vriendin begin augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. B. stond naar eigen zeggen aan te schuiven toen zijn vriendin via sms liet weten dat ze de wagen had verlaten. Volgens de verdachte ging het slachtoffer zelfs aan de haal met 7.000 euro. Tijdens het onderzoek benadrukte B. ook dat hij nooit in Zeebrugge is geweest. Na betaling van een borgsom van 25.000 euro werd Kenan B. in januari 2017 vrijgelaten.

Het parket zal op 3 april aan de Brugse raadkamer vragen om de zaak naar de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling te sturen. Dat is de laatste tussenstap op weg naar het hof van assisen. Naar aanleiding van die zitting van de raadkamer krijgen de advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen nog de kans om bijkomend onderzoek te vragen. Het assisenproces over de moord op Milena Raycheva start wellicht in het voorjaar van 2020.